Филипп Визингер - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Визингер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Филипп
|Фамилия
|Визингер
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Зальцбург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|16
|1
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2022
|1' -90'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|20.03.2022
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|0:0
|ЛАСК (Линц)
|13.03.2022
|1' -60'
|ЛАСК (Линц)
|6:0
|Тироль (Ваттенс)
|06.03.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|89'
|02.03.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:0
|Зальцбург (Зальцбург)
|19.02.2022
|1' -83'
|Адмира Ваккер (Модлинг)
|0:3
|ЛАСК (Линц)
|13.02.2022
|64' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|12.12.2021
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|2:3
|ЛАСК (Линц)
|05.12.2021
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Рид (Рид)
|77'
|28.11.2021
|1' -90'
|Хартберг (Хартберг)
|2:1
|ЛАСК (Линц)
|21.11.2021
|1' -65'
|Штурм (Грац)
|3:3
|ЛАСК (Линц)
|07.11.2021
|63' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:0
|Тироль (Ваттенс)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Рид (Рид)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|15.08.2021
|1' -89'
|ЛАСК (Линц)
|1:3
|Штурм (Грац)
|7'
|08.08.2021
|1' -89'
|Тироль (Ваттенс)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2021
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рапид (Вена)
|24.07.2021
|1' -89'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|35' 88'