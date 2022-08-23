Макс Килман - статистика
#49 | Защитник
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Килман
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Килман
|Команда
|Вулверхэмптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1997 (25 лет)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|0:1
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|37'
|20.12.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:0
|Гиллинхэм (Гиллинхэм)
|09.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|23.08.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)