Максим Де Куйпер - статистика
#11 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Де Куйпер
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 2000 (22 года)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Де Куйпер
|Команда
|Вестерло
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 декабря 2000 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Сент-Труйден
|0:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|41'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|1:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Вестерло
|2:0
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вестерло
|25
|7
|6
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|41'
|04.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|28.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Мехелен (Мехелен)
|21.01.2023
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|17.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Генк (Генк)
|52' 90'
|13.01.2023
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|07.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|27.12.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|3:3
|Антверпен (Антверпен)
|44'
|12.11.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|6:0
|Остенде (Остенде)
|16' 81'
|06.11.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|29.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:3
|Сент-Труйден (Брюссель)
|54' 83'
|22.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|18.10.2022
|1' -80'
|Генк (Генк)
|6:1
|Вестерло (Вестерло)
|14.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:2
|Серен (Серен)
|08.10.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Вестерло (Вестерло)
|01.10.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|17.09.2022
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:3
|Вестерло (Вестерло)
|10' 3'
|11.09.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|6' 83'
|04.09.2022
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|3:0
|Вестерло (Вестерло)
|87'
|28.08.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|21.08.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|5:4
|Вестерло (Вестерло)
|13.08.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|4:2
|Стандард (Льеж)
|90'
|07.08.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|1' -83'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)
|24.07.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)