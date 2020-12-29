Серхио Куберо - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Куберо
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1999 (23 года)
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Куберо
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 сентября 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2021
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|29.12.2020
|90' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)