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    Серхио Куберо - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Серхио
    Фамилия Куберо
    Команда Эйбар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 сентября 1999 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2021 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    03.01.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Гранада (Гранада)
    29.12.2020 90' -90' Барселона (Барселона) 1:1 Эйбар (Эйбар)
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