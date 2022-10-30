Эдгар Гонсалес - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Эдгар
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|193
|Вес
|78
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Эдгар
|Фамилия
|Гонсалес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|193
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|90' - 90'
|Бетис
|2:1
|Вальядолид
|Испания. Примера, 22 тур
|90'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Альмерия
|2:3
|Бетис
|Испания. Примера, 21 тур
|49'
|04.02.2023
|62' - 90'
|Бетис
|3:4
|Сельта
|Испания. Примера, 20 тур
|01.02.2023
|Был в запасе
|Бетис
|1:2
|Барселона
|Испания. Примера, 17 тур
|28.01.2023
|90' - 90'
|Хетафе
|0:1
|Бетис
|Испания. Примера, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|17
|0
|0
|4
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|90' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Вальядолид (Вальядолид)
|90'
|11.02.2023
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Бетис (Севилья)
|49'
|04.02.2023
|62' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|01.02.2023
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Барселона (Барселона)
|28.01.2023
|90' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|21.01.2023
|1' -90'
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|08.01.2023
|1' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|10.11.2022
|1' -61'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Бетис (Севилья)
|52' 61'
|06.11.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|30.10.2022
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Бетис (Севилья)
|51'
|23.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|19.10.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.10.2022
|37' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|18.09.2022
|80' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:1
|Жирона (Жирона)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|03.09.2022
|1' -90'
|Реал (Мадрид)
|2:1
|Бетис (Севилья)
|25'
|26.08.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2022
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|15.08.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)