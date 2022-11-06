Николас Домингес - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Домингес
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|73
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Николас
|Фамилия
|Домингес
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июня 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Вес
|73
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 80'
|Сампдория
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 77'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Фиорентина
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 21 тур
|67'
|27.01.2023
|68' - 90'
|Болонья
|2:0
|Специя
|Италия. Серия А, 20 тур
|77'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|20
|1
|2
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -80'
|Сампдория (Генуя)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|12.02.2023
|1' -77'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|05.02.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|67'
|27.01.2023
|68' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|77'
|23.01.2023
|1' -80'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|09.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|90'
|04.01.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|90'
|12.11.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|78'
|09.11.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|06.11.2022
|1' -87'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|31.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|23.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|16.10.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|20'
|08.10.2022
|1' -79'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|32'
|02.10.2022
|1' -61'
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|17.09.2022
|57' -90'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|90'
|04.09.2022
|46' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.09.2022
|1' -81'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|27.08.2022
|1' -62'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|21.08.2022
|1' -89'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Верона (Верона)
|87'
|14.08.2022
|1' -73'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)