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    Николас Домингес - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Николас
    Фамилия Домингес
    Команда Болонья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июня 1998 (24 года)
    Рост 179
    Вес 73
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 80' Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 77' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 1' - 90' Фиорентина 1:2 Болонья Италия. Серия А, 21 тур
    67'
    27.01.2023 68' - 90' Болонья 2:0 Специя Италия. Серия А, 20 тур
    77'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 20 1 2 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -80' Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    12.02.2023 1' -77' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    05.02.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:2 Болонья (Болонья)
    67'
    27.01.2023 68' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Специя (Ла Специя)
    77'
    23.01.2023 1' -80' Болонья (Болонья) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    09.01.2023 1' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    90'
    04.01.2023 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Болонья (Болонья)
    90'
    12.11.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    78'
    09.11.2022 Был в запасе Интер (Милан) 6:1 Болонья (Болонья)
    06.11.2022 1' -87' Болонья (Болонья) 2:1 Торино (Турин)
    31.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    23.10.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    16.10.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Болонья (Болонья)
    20'
    08.10.2022 1' -79' Болонья (Болонья) 1:1 Сампдория (Генуя)
    32'
    02.10.2022 1' -61' Ювентус (Турин) 3:0 Болонья (Болонья)
    17.09.2022 57' -90' Болонья (Болонья) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    90'
    04.09.2022 46' -90' Специя (Ла Специя) 2:2 Болонья (Болонья)
    01.09.2022 1' -81' Болонья (Болонья) 1:1 Салернитана (Салернитана)
    27.08.2022 1' -62' Милан (Милан) 2:0 Болонья (Болонья)
    21.08.2022 1' -89' Болонья (Болонья) 1:1 Верона (Верона)
    87'
    14.08.2022 1' -73' Лацио (Рим) 2:1 Болонья (Болонья)
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