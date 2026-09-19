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РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Elliot Bonds - статистика

Солфорд Сити
#16 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Солфорд Сити
1 : 0
19.09.2026
Суиндон Таун
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Ротерхэм
3 : 3
12.09.2026
Солфорд Сити
78' - 90'
Англия. Вторая лига, 5 тур
Солфорд Сити
1 : 0
05.09.2026
Порт Вейл
1' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Солфорд Сити
2 : 1
01.09.2026
Ньюпорт Каунти
84' - 90'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Шрусбери Таун
1 : 0
29.08.2026
Солфорд Сити
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флитвуд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Порт Вейл
1 : 0
09.01.2026
Флитвуд
1' - 90'
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