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Англия. Вторая лига
Команды
Йорк Сити
Зек Медли
Статистика
€ 325 тыс
Зек Медли - статистика
Йорк Сити
9 июля 2000 (26), Лондон
#4 | Защитник
195 см
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Честерфилд
2 : 0
19.09.2026
Йорк Сити
84' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Йорк Сити
4 : 0
12.09.2026
Суиндон Таун
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 5 тур
Крю Александра
1 : 1
05.09.2026
Йорк Сити
85' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
3 : 2
01.09.2026
Йорк Сити
88' - 90'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Йорк Сити
2 : 1
29.08.2026
Эксетер Сити
90' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Вторая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
Англия. Кубок 2025/2026
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Команда
И
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П
Ж
К
Флитвуд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Порт Вейл
1 : 0
09.01.2026
Флитвуд
1' - 90'
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