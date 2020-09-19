Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 325 тыс

Зек Медли - статистика

Йорк Сити
9 июля 2000 (26), Лондон
#4 | Защитник
195 см
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 7 тур
Честерфилд
2 : 0
19.09.2026
Йорк Сити
84' - 90'
Англия. Вторая лига, 6 тур
Йорк Сити
4 : 0
12.09.2026
Суиндон Таун
Был в запасе
Англия. Вторая лига, 5 тур
Крю Александра
1 : 1
05.09.2026
Йорк Сити
85' - 90'
Англия. Вторая лига, 4 тур
Челтенхэм
3 : 2
01.09.2026
Йорк Сити
88' - 90'
Англия. Вторая лига, 3 тур
Йорк Сити
2 : 1
29.08.2026
Эксетер Сити
90' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Флитвуд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Порт Вейл
1 : 0
09.01.2026
Флитвуд
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
4
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+