Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 14 млн

Йенс Стаге - статистика

Вердер
8 ноября 1996 (29)
#6 | Полузащитник
187 см | 81 кг
Дания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вердер
29
10
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
0 : 2
16.05.2026
Боруссия Д
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Хоффенхайм
1 : 0
09.05.2026
Вердер
1' - 71'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
1 : 3
02.05.2026
Аугсбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт
1 : 1
26.04.2026
Вердер
1' - 83'
18'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
3 : 1
18.04.2026
Гамбург
1' - 67'
37, 57'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
0 : 2
15.03.2026
Майнц
1' - 90'
63'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Унион
1 : 4
08.03.2026
Вердер
1' - 90'
36'
31'
Германия. Бундеслига, 24 тур
Вердер
2 : 0
28.02.2026
Хайденхайм
1' - 89'
88'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Санкт-Паули
2 : 1
22.02.2026
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Вердер
0 : 3
14.02.2026
Бавария
1' - 65'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
07.02.2026
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Вердер
1 : 1
31.01.2026
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
0 : 2
27.01.2026
Хоффенхайм
1' - 90'
73'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
1 : 0
24.01.2026
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
3 : 3
16.01.2026
Айнтрахт
1' - 90'
78'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия Д
3 : 0
13.01.2026
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Аугсбург
0 : 0
20.12.2025
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
0 : 4
14.12.2025
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
3 : 2
07.12.2025
Вердер
1' - 90'
45'
32'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
1 : 1
29.11.2025
Кельн
1' - 90'
22'
Германия. Бундеслига, 11 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
23.11.2025
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
2 : 1
07.11.2025
Вольфсбург
1' - 90'
83'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 1
01.11.2025
Вердер
1' - 90'
86'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
1 : 0
24.10.2025
Унион
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хайденхайм
2 : 2
18.10.2025
Вердер
1' - 90'
69'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
1 : 0
04.10.2025
Санкт-Паули
1' - 90'
72'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Бавария
4 : 0
26.09.2025
Вердер
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 3
20.09.2025
Фрайбург
1' - 60'
48'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия М
0 : 4
14.09.2025
Вердер
1' - 63'
26'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
1
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
1
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
4
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
1
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
9
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+