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Кемаль Адеми
Статистика
Кемаль Адеми - статистика
Завершил карьеру
23 января 1996 (30)
#9 | Нападающий
195 см | 85 кг
Швейцария | Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Осиек
1
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
0 : 1
01.08.2024
Осиек
76' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Осиек
4 : 1
25.07.2024
Левадия
Был в запасе
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