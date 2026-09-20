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Чехия. Шанс Лига
Команды
Спарта
Лоик Мбе Со
Статистика
€ 2 млн
Лоик Мбе Со - статистика
Спарта
13 июня 2001 (25)
#22 | Защитник
186 см
Франция | Камерун
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
0 : 3
20.09.2026
Спарта
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Арарат-Армения
1 : 4
16.09.2026
Спарта
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Спарта
2 : 0
12.09.2026
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Градец-Кралове
2 : 1
06.09.2026
Спарта
1' - 83'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
1' - 90'
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Бельгия. Про-Лига 2025/2026
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
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Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Кубок лиги 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Труйден
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Серкль Брюгге
3 : 3
14.08.2026
Сент-Труйден
1' - 90'
79'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Сент-Труйден
1 : 1
08.08.2026
Ломмел
1' - 90'
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