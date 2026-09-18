Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2026/2027 Лига Европы 2026/2027 Лига конференций 2026/2027 Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Турция. Суперлига 2022/2023 Португалия. Примейра 2021/2022 Греция. Суперлига 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Португалия. Примейра 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Португалия. Примейра 2019/2020