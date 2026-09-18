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Кипр. Первый дивизион
Команды
Пафос
Пепе
Статистика
€ 2,20 млн
Пепе - статистика
Пафос
20 мая 1997 (29)
#88 | Полузащитник
183 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Пафос
0 : 2
18.09.2026
АЕЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
АЕК
0 : 1
13.09.2026
Пафос
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Кармиотисса
0 : 3
30.08.2026
Пафос
1' - 77'
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Лига конференций 2026/2027
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига чемпионов 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Кипр. Первый Дивизион 2023/2024
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Португалия. Примейра 2021/2022
Греция. Суперлига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пафос
3
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Пафос
3 : 3
13.08.2026
Зальцбург
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Зальцбург
1 : 0
06.08.2026
Пафос
88' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Пафос
4 : 0
30.07.2026
Хайдук
71' - 120'
117'
Лига Европы, 2 раунд
Хайдук
2 : 0
23.07.2026
Пафос
1' - 63'
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