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    Тони Уорнер - статистика

    Вратарь
    Имя Тони
    Фамилия Уорнер
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 мая 1974 (48 лет)
    Рост 193
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Халл Сити 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.07.2009 1' -90' Тоттенхэм (Лондон) 3:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
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