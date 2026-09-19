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Сербия. Суперлига
Команды
Радник
A. Pejovic
Статистика
A. Pejovic - статистика
Радник
#28 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
Радник
4 : 4
19.09.2026
Партизан
1' - 67'
Сербия. Суперлига, 3 тур
Радник
0 : 0
10.09.2026
Црвена Звезда
1' - 60'
Сербия. Суперлига, 8 тур
Радник
3 : 1
05.09.2026
Чукарички
1' - 63'
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2026/2027
Сербия. Суперлига 2025/2026
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Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Раднички
2
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Раднички
3 : 4
28.07.2022
Гзира Юнайтед
1' - 120'
102'
70'
Лига конференций, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
21.07.2022
Раднички
1' - 90'
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