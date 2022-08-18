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    Алексис Клод-Морис - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Алексис
    Фамилия Клод-Морис
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 июня 1998 (24 года)
    Рост 174
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -77' Ницца (Ницца) 2:0 Маккаби (Тель-Авив)
    26'
    18.08.2022 Был в запасе Маккаби (Тель-Авив) 1:0 Ницца (Ницца)
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