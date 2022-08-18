Алексис Клод-Морис - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Клод-Морис
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 1998 (24 года)
|Рост
|174
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Клод-Морис
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 июня 1998 (24 года)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -77'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Маккаби (Тель-Авив)
|26'
|18.08.2022
|Был в запасе
|Маккаби (Тель-Авив)
|1:0
|Ницца (Ницца)