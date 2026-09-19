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Бундеслига 2026/2027
Команды
Аугсбург
Алексис Клод-Морис
Статистика
€ 15 млн
Алексис Клод-Морис - статистика
Аугсбург
6 июня 1998 (28)
#20 | Полузащитник
174 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
3 : 2
19.09.2026
Аугсбург
53' - 90'
58'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
2 : 2
12.09.2026
Байер
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 4
06.09.2026
Аугсбург
61' - 90'
65'
Статистика по турнирам
Германия. Бундеслига 2026/2027
Германия. Бундеслига 2025/2026
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Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аугсбург
3
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
3 : 2
19.09.2026
Аугсбург
53' - 90'
58'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Аугсбург
2 : 2
12.09.2026
Байер
58' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1 : 4
06.09.2026
Аугсбург
61' - 90'
65'
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