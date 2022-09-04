Себастьяно Эспозито - статистика
#70 | Нападающий
|Имя
|Себастьяно
|Фамилия
|Эспозито
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Себастьяно
|Фамилия
|Эспозито
|Команда
|Андерлехт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|11
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Антверпен (Антверпен)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|30.10.2022
|75' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Андерлехт (Брюссель)
|20.10.2022
|86' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|3:2
|Андерлехт (Брюссель)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Брюгге (Брюгге)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Мехелен (Мехелен)
|1:3
|Андерлехт (Брюссель)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.09.2022
|76' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|11.09.2022
|56' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|70'
|04.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|01.09.2022
|83' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:1
|Гент (Гент)
|28.08.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Андерлехт (Брюссель)
|14.08.2022
|81' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Андерлехт (Брюссель)
|07.08.2022
|1' -68'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)
|30.07.2022
|1' -71'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|1' -81'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:0
|Остенде (Остенде)