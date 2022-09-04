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    Себастьяно Эспозито - статистика

    #70 | Нападающий
    Имя Себастьяно
    Фамилия Эспозито
    Команда Андерлехт
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июля 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Андерлехт 11 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2022 Был в запасе Антверпен (Антверпен) 0:0 Андерлехт (Брюссель)
    30.10.2022 75' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    23.10.2022 Был в запасе Стандард (Льеж) 3:1 Андерлехт (Брюссель)
    20.10.2022 86' -90' Зюлте-Варегем (Варегем) 3:2 Андерлехт (Брюссель)
    16.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Брюгге (Брюгге)
    09.10.2022 Был в запасе Мехелен (Мехелен) 1:3 Андерлехт (Брюссель)
    02.10.2022 Был в запасе Андерлехт (Брюссель) 0:1 Шарлеруа (Шарлеруа)
    18.09.2022 76' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:1 Кортрейк (Кортрейк)
    11.09.2022 56' -90' Вестерло (Вестерло) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    70'
    04.09.2022 1' -90' Андерлехт (Брюссель) 2:2 Оуд-Хеверли (Левен)
    01.09.2022 83' -90' Андерлехт (Брюссель) 0:1 Гент (Гент)
    28.08.2022 1' -90' Юнион СЖ (Брюссель) 2:1 Андерлехт (Брюссель)
    14.08.2022 81' -90' Сент-Труйден (Брюссель) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    07.08.2022 1' -68' Андерлехт (Брюссель) 3:1 Серен (Серен)
    30.07.2022 1' -71' Серкль Брюгге (Брюгге) 1:0 Андерлехт (Брюссель)
    24.07.2022 1' -81' Андерлехт (Брюссель) 2:0 Остенде (Остенде)
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