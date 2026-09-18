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Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Клубный чемпионат мира 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Бельгия. Про-Лига 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Швейцария. Суперлига 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020