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МЛС 2026
Команды
Коламбус
Evan Bush
Статистика
Evan Bush - статистика
Коламбус
#24 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
0 : 1
13.09.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коламбус
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
2 : 1
09.11.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
4 : 0
03.11.2025
Цинциннати
Был в запасе
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
1 : 0
28.10.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 50 тур
Коламбус
3 : 1
19.10.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 49 тур
Орландо Сити
1 : 1
05.10.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Чикаго Файр
2 : 0
28.09.2025
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Коламбус
1 : 1
21.09.2025
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 2
18.09.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Атланта Юнайтед
4 : 5
14.09.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 42 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 0
31.08.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Коламбус
1 : 2
24.08.2025
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 40 тур
Торонто
1 : 1
17.08.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Коламбус
1 : 3
26.07.2025
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Коламбус
2 : 1
20.07.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 0
17.07.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Цинциннати
2 : 4
13.07.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 32 тур
Сиэтл
1 : 1
07.07.2025
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Коламбус
1 : 0
30.06.2025
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Коламбус
3 : 1
26.06.2025
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Коламбус
2 : 1
15.06.2025
Ванкувер Уайткепс
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Интер Майами
5 : 1
01.06.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
2 : 2
29.05.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Коламбус
4 : 2
04.05.2025
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 1
27.04.2025
Сан-Хосе
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Коламбус
0 : 1
19.04.2025
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Сент-Луис
1 : 2
14.04.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Коламбус
2 : 1
06.04.2025
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
30.03.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Коламбус
0 : 0
23.03.2025
Нью-Йорк Сити
1' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Коламбус
0 : 0
08.03.2025
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 1
02.03.2025
Коламбус
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Коламбус
4 : 2
23.02.2025
Чикаго Файр
Был в запасе
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