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Норвегия. Элитсериен
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Викинг
Romano Postema
Статистика
Romano Postema - статистика
Викинг
#11 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Викинг
3 : 0
20.09.2026
Лиллестрем
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Викинг
8 : 1
13.09.2026
Кристиансунд
74' - 90'
82'
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
1 : 1
04.09.2026
Викинг
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Викинг
2 : 1
30.08.2026
Олесунн
62' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Норвегия. Элитсериен 2026
Нидерланды. Эредивизие 2024/2025
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Викинг
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
3 : 1
09.09.2026
Викинг
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
87' - 90'
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