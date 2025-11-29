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Чехия. Шанс Лига
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Словацко
Marko Kvasina
Статистика
Marko Kvasina - статистика
Словацко
#27 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словацко
13
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Славия
3 : 0
29.11.2025
Словацко
65' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Словацко
2 : 0
23.11.2025
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Градец-Кралове
4 : 0
08.11.2025
Словацко
67' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Словацко
0 : 3
01.11.2025
Слован
66' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Дукла
1 : 0
25.10.2025
Словацко
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Словацко
0 : 0
19.10.2025
Спарта
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
0 : 0
04.10.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
1 : 2
27.09.2025
Карвина
57' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
1 : 1
20.09.2025
Словацко
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.09.2025
Словацко
1' - 64'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 2
30.08.2025
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
24.08.2025
Словацко
1' - 77'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
2 : 1
16.08.2025
Теплице
1' - 90'
90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
1 : 1
09.08.2025
Словацко
65' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
0 : 1
03.08.2025
Славия
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Фастав
1 : 1
26.07.2025
Словацко
1' - 75'
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