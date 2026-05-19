Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Yannick Thoelen - статистика

Антверпен
#15 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антверпен
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 39 тур
Генк
0 : 0
19.05.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 38 тур
Оуд-Хеверли
3 : 0
15.05.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 37 тур
Антверпен
0 : 1
10.05.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Антверпен
0 : 5
03.05.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Вестерло
2 : 4
25.04.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Стандард
1 : 2
21.04.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Антверпен
2 : 0
18.04.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
2 : 1
10.04.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Антверпен
1 : 2
03.04.2026
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
22.03.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Антверпен
1 : 1
15.03.2026
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 0
06.03.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Антверпен
1 : 0
28.02.2026
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Юнион СЖ
2 : 1
21.02.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Антверпен
0 : 2
15.02.2026
Вестерло
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Мехелен
2 : 0
08.02.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Серкль Брюгге
0 : 4
31.01.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
Антверпен
0 : 2
25.01.2026
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Дендер
1 : 0
18.01.2026
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Антверпен
2 : 1
27.12.2025
Зюлте-Варегем
90' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Антверпен
2 : 2
21.12.2025
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Гент
0 : 2
14.12.2025
Антверпен
46' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Антверпен
3 : 0
07.12.2025
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Брюгге
0 : 1
30.11.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Антверпен
1 : 2
23.11.2025
Дендер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Антверпен
3 : 1
08.11.2025
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
1 : 0
02.11.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Антверпен
0 : 1
26.10.2025
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
1 : 0
20.10.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Антверпен
1 : 1
04.10.2025
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Зюлте-Варегем
2 : 0
27.09.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Андерлехт
0 : 0
20.09.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Антверпен
1 : 2
14.09.2025
Гент
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Вестерло
2 : 0
30.08.2025
Антверпен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Антверпен
2 : 1
24.08.2025
Мехелен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Шарлеруа
1 : 1
17.08.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Антверпен
3 : 1
10.08.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Генк
1 : 1
03.08.2025
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Антверпен
1 : 1
25.07.2025
Юнион СЖ
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
2
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоТяжелобольной Алдонин выступил с обращением
Вчера, 22:33
11
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
6
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+