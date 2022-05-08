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    Иван Левенец - новости

    Имя Иван
    Отчество Павлович
    Фамилия Левенец
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Анапа
    Гражданство
    Воспитаник ДЮСШ г. Анапы Краснодарского края
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 22 февраля 1980 (43 года)
    Рост 189
    Вес 95
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