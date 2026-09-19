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Чехия. Шанс Лига
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Баник
Michal Frydrych
Статистика
Michal Frydrych - статистика
Баник
#17 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
1' - 90'
25'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
1 : 2
13.09.2026
Пардубице
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
Был в запасе
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Баник
4
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
1' - 90'
25'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Баник
1 : 2
13.09.2026
Пардубице
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Яблонец
3 : 0
09.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Млада Болеслав
4 : 0
06.09.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Баник
1 : 0
16.08.2026
Артис
1' - 45'
17'
45'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Градец-Кралове
2 : 1
09.08.2026
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Баник
0 : 4
01.08.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
0 : 1
25.07.2026
Баник
90' - 90'
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