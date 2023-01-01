|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|12
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|1' -68'
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|66'
|01.10.2022
|1' -72'
|Колорадо (Денвер)
|1:0
|Даллас (Даллас)
|18.09.2022
|1' -85'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|26'
|15.09.2022
|1' -66'
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|11.09.2022
|1' -68'
|Колорадо (Денвер)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|05.09.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:0
|Колорадо (Денвер)
|01.09.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|28.08.2022
|71' -90'
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Колорадо (Денвер)
|21.08.2022
|1' -84'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Хьюстон (Хьюстон)
|48' 65'
|18.08.2022
|1' -80'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|14.08.2022
|1' -80'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|07.08.2022
|46' -90'
|Колорадо (Денвер)
|4:3
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)