Джеймс МакФадден - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|МакФадден
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Имя
|Джеймс
|Фамилия
|МакФадден
|Команда
|Мазервелл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мазервелл
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2013
|1' -83'
|Мазервелл (Мазервелл)
|0:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|80'