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    Джеймс МакФадден - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Джеймс
    Фамилия МакФадден
    Команда Мазервелл
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мазервелл 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2013 1' -83' Мазервелл (Мазервелл) 0:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    80'
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