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    Тони Хибберт - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Тони
    Фамилия Хибберт
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 февраля 1981 (42 года)
    Рост 173
    Вес 71
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эвертон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 45' -90' Эвертон (Ливерпуль) 2:1 Борнмут (Борнмут)
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