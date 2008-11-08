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    Яйи Шао - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Яйи
    Фамилия Шао
    Команда Бейджин Гуоань
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 апреля 1980 (42 года)
    Рост 186
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Энерги 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2009 1' -90' Энерги (Коттбус) 3:0 Байер (Леверкузен)
    16.05.2009 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 2:0 Энерги (Коттбус)
    13.05.2009 71' -90' Энерги (Коттбус) 0:1 Боруссия (Менхенгладбах)
    17.04.2009 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:0 Энерги (Коттбус)
    11.04.2009 84' -90' Энерги (Коттбус) 2:1 Арминия (Билефельд)
    21.02.2009 Был в запасе Энерги (Коттбус) 2:1 Вердер (Бремен)
    13.12.2008 84' -90' Байер (Леверкузен) 1:1 Энерги (Коттбус)
    90'
    22.11.2008 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 4:1 Энерги (Коттбус)
    15.11.2008 Был в запасе Энерги (Коттбус) 1:0 Карлсруэ (Карлсруэ)
    08.11.2008 Был в запасе Вольфсбург (Вольфсбург) 3:0 Энерги (Коттбус)
    01.11.2008 1' -90' Энерги (Коттбус) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    28.10.2008 1' -90' Арминия (Билефельд) 1:1 Энерги (Коттбус)
    25.10.2008 Был в запасе Энерги (Коттбус) 2:3 Айнтрахт (Франкфурт)
    18.10.2008 Был в запасе Кельн (Кельн) 1:0 Энерги (Коттбус)
    05.10.2008 Был в запасе Энерги (Коттбус) 1:2 Гамбург (Гамбург)
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