Яйи Шао - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Яйи
|Фамилия
|Шао
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Имя
|Яйи
|Фамилия
|Шао
|Команда
|Бейджин Гуоань
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 апреля 1980 (42 года)
|Рост
|186
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энерги
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2009
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|3:0
|Байер (Леверкузен)
|16.05.2009
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|2:0
|Энерги (Коттбус)
|13.05.2009
|71' -90'
|Энерги (Коттбус)
|0:1
|Боруссия (Менхенгладбах)
|17.04.2009
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:0
|Энерги (Коттбус)
|11.04.2009
|84' -90'
|Энерги (Коттбус)
|2:1
|Арминия (Билефельд)
|21.02.2009
|Был в запасе
|Энерги (Коттбус)
|2:1
|Вердер (Бремен)
|13.12.2008
|84' -90'
|Байер (Леверкузен)
|1:1
|Энерги (Коттбус)
|90'
|22.11.2008
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|4:1
|Энерги (Коттбус)
|15.11.2008
|Был в запасе
|Энерги (Коттбус)
|1:0
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|08.11.2008
|Был в запасе
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|3:0
|Энерги (Коттбус)
|01.11.2008
|1' -90'
|Энерги (Коттбус)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|28.10.2008
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|1:1
|Энерги (Коттбус)
|25.10.2008
|Был в запасе
|Энерги (Коттбус)
|2:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|18.10.2008
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|1:0
|Энерги (Коттбус)
|05.10.2008
|Был в запасе
|Энерги (Коттбус)
|1:2
|Гамбург (Гамбург)