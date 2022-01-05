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    Georgios Delizisis - статистика

    #5 | Нападающий
    Имя Georgios Delizisis
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арис 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2022 73' -90' ПАС (Яннина) 0:3 Арис (Салоники)
    14.05.2022 90' -90' Арис (Салоники) 3:2 АЕК (Афины)
    11.05.2022 85' -90' ПАОК (Салоники) 0:1 Арис (Салоники)
    90'
    10.04.2022 89' -90' АЕК (Афины) 1:2 Арис (Салоники)
    90'
    14.02.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:0 Арис (Салоники)
    05.02.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 0:2 Волос (Волос)
    02.02.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 АЕК (Афины)
    30.01.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:2 Арис (Салоники)
    15.01.2022 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 Арис (Салоники)
    05.01.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:0 Арис (Салоники)
    20.12.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Ионикос (Никея)
    16.12.2021 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:1 Арис (Салоники)
    12.12.2021 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    05.12.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Астерас (Триполис)
    28.11.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:1 Арис (Салоники)
    20.11.2021 1' -90' Арис (Салоники) 0:5 ПАС (Яннина)
    07.11.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:2 Арис (Салоники)
    31.10.2021 Был в запасе АЕК (Афины) 2:1 Арис (Салоники)
    24.10.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 5:1 Панетоликос (Агринио)
    18.10.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:1 Арис (Салоники)
    02.10.2021 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 Аполлон Смирнис (Афины)
    27.09.2021 46' -90' Атромитос (Перистери) 1:3 Арис (Салоники)
    22.09.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 1:0 Панатинаикос (Афины)
    13.09.2021 Был в запасе Арис (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
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