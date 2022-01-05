|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арис
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2022
|73' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:3
|Арис (Салоники)
|14.05.2022
|90' -90'
|Арис (Салоники)
|3:2
|АЕК (Афины)
|11.05.2022
|85' -90'
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|Арис (Салоники)
|90'
|10.04.2022
|89' -90'
|АЕК (Афины)
|1:2
|Арис (Салоники)
|90'
|14.02.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:0
|Арис (Салоники)
|05.02.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:2
|Волос (Волос)
|02.02.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|АЕК (Афины)
|30.01.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:2
|Арис (Салоники)
|15.01.2022
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|Арис (Салоники)
|05.01.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:0
|Арис (Салоники)
|20.12.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|16.12.2021
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:1
|Арис (Салоники)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|28.11.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:1
|Арис (Салоники)
|20.11.2021
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:5
|ПАС (Яннина)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:2
|Арис (Салоники)
|31.10.2021
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:1
|Арис (Салоники)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|5:1
|Панетоликос (Агринио)
|18.10.2021
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:1
|Арис (Салоники)
|02.10.2021
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|Аполлон Смирнис (Афины)
|27.09.2021
|46' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:3
|Арис (Салоники)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панатинаикос (Афины)
|13.09.2021
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)