Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Lucas Sasha - статистика

Форталеза
#88 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Форталеза
31
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
13.11.2025
Форталеза
1' - 90'
76'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Форталеза
2 : 2
10.11.2025
Гремио
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сеара
1 : 1
07.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сантос
1 : 1
01.11.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 30 тур
Форталеза
1 : 0
26.10.2025
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Крузейро
1 : 0
19.10.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Форталеза
0 : 2
16.10.2025
Васко да Гама
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Жувентуде
1 : 2
06.10.2025
Форталеза
1' - 77'
65'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Форталеза
0 : 2
03.10.2025
Сан-Паулу
1' - 90'
59'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Форталеза
1 : 0
27.09.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
44'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Палмейрас
4 : 1
21.09.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
0 : 1
25.08.2025
Мирассол
1' - 63'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Флуминенсе
2 : 1
16.08.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Форталеза
0 : 5
10.08.2025
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Коринтианс
1 : 1
03.08.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Гремио
2 : 1
30.07.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Форталеза
3 : 1
27.07.2025
Брагантино
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Форталеза
1 : 1
19.07.2025
Баия
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Форталеза
0 : 1
14.07.2025
Сеара
1' - 63'
29'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Васко да Гама
3 : 0
18.05.2025
Форталеза
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Форталеза
5 : 0
10.05.2025
Жувентуде
1' - 78'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Сан-Паулу
0 : 0
03.05.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Спорт Ресифи
0 : 0
27.04.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Форталеза
1 : 2
21.04.2025
Палмейрас
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Витория
2 : 1
17.04.2025
Форталеза
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Форталеза
0 : 0
14.04.2025
Интернасьонал
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Мирассол
1 : 1
07.04.2025
Форталеза
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Форталеза
2 : 0
30.03.2025
Флуминенсе
1' - 85'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
2
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+