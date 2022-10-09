|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.01.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Астерас (Триполис)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|1:1
|АЕК (Афины)
|31.10.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|23.10.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:2
|Астерас (Триполис)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:2
|Арис (Салоники)
|03.09.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|19.08.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|3:3
|Астерас (Триполис)