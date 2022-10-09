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    Georgios Antzoulas - статистика

    #42 | Нападающий
    Имя Georgios Antzoulas
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.01.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:0 Астерас (Триполис)
    15.01.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    08.01.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Астерас (Триполис)
    28.12.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 5:0 Астерас (Триполис)
    21.12.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    06.11.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 1:1 АЕК (Афины)
    31.10.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:1 Астерас (Триполис)
    23.10.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:2 Астерас (Триполис)
    16.10.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    09.10.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:0 Астерас (Триполис)
    11.09.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:2 Арис (Салоники)
    03.09.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    29.08.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    19.08.2022 Был в запасе Волос (Волос) 3:3 Астерас (Триполис)
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