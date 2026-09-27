Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
МЛС 2026
Команды
Нью-Инглэнд Революшн
Jackson Yueill
Статистика
Jackson Yueill - статистика
Нью-Инглэнд Революшн
#14 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 71'
19'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 69'
39'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
19' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
90' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нью-Инглэнд Революшн
15
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Реал Солт-Лейк
1 : 0
27.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 2
20.09.2026
Орландо Сити
1' - 71'
19'
США. МЛС, 26 тур
Чикаго Файр
1 : 2
14.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 69'
39'
США. МЛС, 25 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 2
10.09.2026
Нью-Инглэнд Революшн
19' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Коламбус
1 : 3
30.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
90' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
23.08.2026
Нью-Йорк Сити
1' - 64'
США. МЛС, 21 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
08.08.2026
Динамо Хьюстон
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
86' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 1
26.07.2026
Атланта Юнайтед
59' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
23.07.2026
Торонто
86' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Шарлотт
1 : 0
24.05.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
14.05.2026
Нэшвилл
85' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
03.05.2026
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Интер Майами
1 : 1
26.04.2026
Нью-Инглэнд Революшн
71' - 90'
США. МЛС, 7 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
12.04.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 60'
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
85' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Сент-Луис
3 : 1
22.03.2026
Нью-Инглэнд Революшн
78' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
15.03.2026
Цинциннати
88' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
28.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
64' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Нэшвилл
4 : 1
22.02.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
Видео
Вагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
5
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
8
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
Видео
Вагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+