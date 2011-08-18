Максим Жоссе - статистика
#6 | Защитник
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Жоссе
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Максим
|Фамилия
|Жоссе
|Команда
|Литекс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 марта 1987 (35 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Литекс
|2
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2011
|1' -77'
|Динамо (Киев)
|1:0
|Литекс (Ловеч)
|64' 77'
|18.08.2011
|1' -68'
|Литекс (Ловеч)
|1:2
|Динамо (Киев)