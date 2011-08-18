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    Максим Жоссе - статистика

    #6 | Защитник
    Имя Максим
    Фамилия Жоссе
    Команда Литекс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 марта 1987 (35 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Литекс 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2011 1' -77' Динамо (Киев) 1:0 Литекс (Ловеч)
    64' 77'
    18.08.2011 1' -68' Литекс (Ловеч) 1:2 Динамо (Киев)
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