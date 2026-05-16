Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Callum Hendry - статистика

Мазервелл
#66 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мазервелл
21
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Хиберниан
0 : 1
16.05.2026
Мазервелл
83' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Мазервелл
2 : 3
13.05.2026
Селтик
88' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Мазервелл
1 : 1
09.05.2026
Хартс
86' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Фалкирк
1 : 0
02.05.2026
Мазервелл
76' - 90'
90'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Рейнджерс
2 : 3
26.04.2026
Мазервелл
90' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Хартс
3 : 1
11.04.2026
Мазервелл
88' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Мазервелл
2 : 0
30.12.2025
Селтик
75' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Рейнджерс
1 : 0
27.12.2025
Мазервелл
1' - 69'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Мазервелл
1 : 0
20.12.2025
Данди
1' - 73'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Данди Юнайтед
0 : 0
13.12.2025
Мазервелл
1' - 73'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Мазервелл
3 : 0
06.12.2025
Ливингстон
61' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Фалкирк
0 : 0
03.12.2025
Мазервелл
1' - 74'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
0 : 0
29.11.2025
Хартс
1' - 67'
24'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Мазервелл
2 : 0
25.11.2025
Хиберниан
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Килмарнок
1 : 3
22.11.2025
Мазервелл
1' - 63'
45'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Абердин
1 : 1
09.11.2025
Мазервелл
65' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
2 : 0
29.10.2025
Данди Юнайтед
1' - 64'
63'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Ливингстон
1 : 2
25.10.2025
Мазервелл
81' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Мазервелл
1 : 2
18.10.2025
Фалкирк
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
Мазервелл
2 : 2
30.08.2025
Килмарнок
74' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Хартс
3 : 3
23.08.2025
Мазервелл
69' - 90'
78'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
4
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+