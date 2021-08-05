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    Callum Hendry - статистика

    #22 | Нападающий
    Имя Callum Hendry
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Джонстон 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 70' -89' Сент-Джонстон (Перт) 2:4 Галатасарай (Стамбул)
    77'
    05.08.2021 76' -89' Галатасарай (Стамбул) 1:1 Сент-Джонстон (Перт)
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