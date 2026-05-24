Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Серия А 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Франция. Лига 1 2015/2016