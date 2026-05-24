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Италия. Серия B
Команды
Верона
Жан-Даниэль Акпа Акпро
Статистика
€ 500 тыс
Жан-Даниэль Акпа Акпро - статистика
Верона
11 октября 1992 (33), Тулуза
#11 | Полузащитник
180 см | 68 кг
Кот-д'Ивуар | Франция
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Лига чемпионов 2020/2021
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
22
1
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Верона
0 : 2
24.05.2026
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
1 : 1
17.05.2026
Верона
61' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
0 : 1
10.05.2026
Комо
1' - 80'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
1 : 1
03.05.2026
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
0 : 0
25.04.2026
Лечче
1' - 63'
52'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 1
19.04.2026
Милан
1' - 64'
24'
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
2 : 1
11.04.2026
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
0 : 1
04.04.2026
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1 : 0
22.03.2026
Верона
1' - 85'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
0 : 2
15.03.2026
Дженоа
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
1 : 2
08.03.2026
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
1 : 2
28.02.2026
Наполи
1' - 82'
65'
45'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
2 : 1
15.02.2026
Верона
20' - 90'
86'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
0 : 0
06.02.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Верона
1 : 2
23.11.2025
Парма
1' - 46'
45'
Италия. Серия А, 11 тур
Лечче
0 : 0
08.11.2025
Верона
1' - 90'
31'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1 : 2
02.11.2025
Интер
1' - 88'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
2 : 2
26.10.2025
Кальяри
1' - 46'
41'
Италия. Серия А, 7 тур
Пиза
0 : 0
18.10.2025
Верона
61' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
0 : 1
03.10.2025
Сассуоло
66' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 0
28.09.2025
Верона
1' - 46'
12'
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
1 : 1
20.09.2025
Ювентус
1' - 77'
7'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 0
15.09.2025
Кремонезе
29' - 80'
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