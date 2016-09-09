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    Янник Боли - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Янник
    Фамилия Боли
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 13 января 1988 (35 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Анжи (мол) 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2016 1' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:0 Анжи (мол) (Махачкала)
    09.09.2016 1' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 4:2 Анжи (мол) (Махачкала)
    35' 63'
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