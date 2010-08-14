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    Адеилсон - статистика

    Имя Адеилсон
    Отчество Перейра
    Фамилия лде Мельо
    Команда Истр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 октября 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2010 77' -90' Ницца (Ницца) 1:1 Нанси (Нанси)
    14.08.2010 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 1:2 Ницца (Ницца)
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