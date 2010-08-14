Адеилсон - статистика
|Имя
|Адеилсон
|Отчество
|Перейра
|Фамилия
|лде Мельо
|Команда
|Истр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Имя
|Адеилсон
|Отчество
|Перейра
|Фамилия
|лде Мельо
|Команда
|Истр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2010
|77' -90'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Нанси (Нанси)
|14.08.2010
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Ницца (Ницца)