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    Jack Price - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Jack Price
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Колорадо 16 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.09.2022 1' -64' Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес) 4:1 Колорадо (Денвер)
    15.09.2022 54' -90' Колорадо (Денвер) 2:1 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    11.09.2022 68' -90' Колорадо (Денвер) 3:1 Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
    75'
    07.08.2022 1' -46' Колорадо (Денвер) 4:3 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    20.06.2022 1' -46' Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) 1:1 Колорадо (Денвер)
    30'
    29.05.2022 1' -84' Колорадо (Денвер) 1:3 Нэшвилл (Нэшвилл)
    19.05.2022 1' -46' Канзаc Сити (Канзас-Сити) 2:1 Колорадо (Денвер)
    14.05.2022 72' -90' Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    24.04.2022 1' -44' Колорадо (Денвер) 0:0 Шарлотт (Шарлотт)
    17.04.2022 1' -84' Миннесота Юнайтед (Миннесота) 3:1 Колорадо (Денвер)
    36'
    10.04.2022 1' -90' Даллас (Даллас) 3:1 Колорадо (Денвер)
    03.04.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 1:1 Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
    20.03.2022 1' -90' Хьюстон (Хьюстон) 1:1 Колорадо (Денвер)
    13.03.2022 1' -90' Колорадо (Денвер) 2:0 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
    06.03.2022 1' -87' Колорадо (Денвер) 3:0 Атланта Юнайтед (Атланта)
    42'
    26.02.2022 1' -90' Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:0 Колорадо (Денвер)
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