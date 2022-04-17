|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|16
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2022
|1' -64'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|15.09.2022
|54' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|11.09.2022
|68' -90'
|Колорадо (Денвер)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|75'
|07.08.2022
|1' -46'
|Колорадо (Денвер)
|4:3
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|20.06.2022
|1' -46'
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|30'
|29.05.2022
|1' -84'
|Колорадо (Денвер)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|19.05.2022
|1' -46'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|14.05.2022
|72' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|24.04.2022
|1' -44'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|17.04.2022
|1' -84'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|36'
|10.04.2022
|1' -90'
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|03.04.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|20.03.2022
|1' -90'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|13.03.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|06.03.2022
|1' -87'
|Колорадо (Денвер)
|3:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|42'
|26.02.2022
|1' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)