Дирк Марселлис - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Дирк
|Фамилия
|Марселлис
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|77
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Дирк
|Фамилия
|Марселлис
|Команда
|Зволле
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 апреля 1988 (34 года)
|Рост
|181
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЗ Алкмаар
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.08.2012
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|0:5
|Анжи (Махачкала)
|23.08.2012
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)