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    Дирк Марселлис - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Дирк
    Фамилия Марселлис
    Команда Зволле
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 апреля 1988 (34 года)
    Рост 181
    Вес 77
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЗ Алкмаар 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.08.2012 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 0:5 Анжи (Махачкала)
    23.08.2012 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
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