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Мануэль Да Кошта
Статистика
Мануэль Да Кошта - статистика
Завершил карьеру
6 мая 1986 (40)
#3 | Защитник
191 см | 85 кг
Марокко | Португалия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Дюделанж
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 3 раунд
Мальме
3 : 0
04.08.2022
Дюделанж
1' - 90'
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