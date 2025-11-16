Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Евгений Черкес - статистика

Динамо Киров
23 июня 2001 (25), Воронеж
#8 | Полузащитник
181 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Киров
14
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Киров
0 : 1
16.11.2025
Волгарь
1' - 86'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Ленинградец
0 : 2
09.11.2025
Динамо Киров
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
0 : 2
25.10.2025
Динамо Киров
67' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Велес
1 : 1
11.10.2025
Динамо Киров
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 12 тур
Динамо Киров
1 : 0
05.10.2025
Тюмень
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Динамо Киров
4 : 0
21.09.2025
Динамо-2
1' - 90'
73'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Динамо Киров
0 : 1
14.09.2025
Ленинградец
85' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
06.09.2025
Динамо Киров
75' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Киров
1 : 2
31.08.2025
Машук-КМВ
1' - 69'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Сибирь
4 : 1
24.08.2025
Динамо Киров
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Динамо Киров
0 : 0
16.08.2025
Велес
1' - 73'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Тюмень
4 : 1
10.08.2025
Динамо Киров
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Динамо Киров
1 : 2
03.08.2025
Алания
1' - 60'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Динамо-2
2 : 2
28.07.2025
Динамо Киров
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Волгарь
0 : 0
20.07.2025
Динамо Киров
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+