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Лига 1 2025/2026
Команды
Монако
Джордан Тезе
Статистика
€ 15 млн
Джордан Тезе - статистика
Монако
30 сентября 1999 (26), Гронинген
#4 | Защитник
183 см
Нидерланды
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
1 : 2
04.09.2026
Монако
52' - 90'
58'
68'
Франция. Лига 1, 2 тур
Монако
2 : 0
30.08.2026
Марсель
Был в запасе
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И
Г
П
Ж
К
Монако
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Монако
4 : 1
27.08.2026
Гурник
Был в запасе
Лига конференций, 4 раунд
Гурник
2 : 3
20.08.2026
Монако
55' - 90'
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