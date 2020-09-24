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    Мохаммед Ихаттарен - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Мохаммед
    Фамилия Ихаттарен
    Команда Аякс
    Состав Основной
    Родной город Утрехт
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 февраля 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПСВ 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2021 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    10.12.2020 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 4:0 Омония (Никосия)
    03.12.2020 Был в запасе Гранада (Гранада) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    05.11.2020 1' -58' ПАОК (Салоники) 4:1 ПСВ (Эйндховен)
    29.10.2020 1' -90' Омония (Никосия) 1:2 ПСВ (Эйндховен)
    22.10.2020 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:2 Гранада (Гранада)
    01.10.2020 Был в запасе Русенборг (Тронхейм) 0:2 ПСВ (Эйндховен)
    24.09.2020 Был в запасе Мура 05 (Мурска-Собота) 1:5 ПСВ (Эйндховен)
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