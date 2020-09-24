Мохаммед Ихаттарен - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Ихаттарен
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Утрехт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Мохаммед
|Фамилия
|Ихаттарен
|Команда
|Аякс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Утрехт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 февраля 2002 (21 год)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПСВ
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2021
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|10.12.2020
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|4:0
|Омония (Никосия)
|03.12.2020
|Был в запасе
|Гранада (Гранада)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|05.11.2020
|1' -58'
|ПАОК (Салоники)
|4:1
|ПСВ (Эйндховен)
|29.10.2020
|1' -90'
|Омония (Никосия)
|1:2
|ПСВ (Эйндховен)
|22.10.2020
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:2
|Гранада (Гранада)
|01.10.2020
|Был в запасе
|Русенборг (Тронхейм)
|0:2
|ПСВ (Эйндховен)
|24.09.2020
|Был в запасе
|Мура 05 (Мурска-Собота)
|1:5
|ПСВ (Эйндховен)