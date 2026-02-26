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Ягеллония
Алехандро Посо
Статистика
€ 1,50 млн
Алехандро Посо - статистика
Ягеллония
22 февраля 1999 (27)
#7 | Защитник
174 см
Испания
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ягеллония
12
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 1/16 финала
Фиорентина
2 : 4
26.02.2026
Ягеллония
1' - 117'
94'
Лига конференций, 1/16 финала
Ягеллония
0 : 3
19.02.2026
Фиорентина
1' - 90'
Лига конференций, 6 тур
АЗ Алкмаар
0 : 0
18.12.2025
Ягеллония
1' - 69'
Лига конференций, 5 тур
Ягеллония
1 : 2
11.12.2025
Райо Вальекано
1' - 68'
Лига конференций, 4 тур
Ягеллония
1 : 0
27.11.2025
КуПС
1' - 68'
Лига конференций, 3 тур
Шкендия
1 : 1
06.11.2025
Ягеллония
54' - 90'
Лига конференций, 2 тур
Страсбур
1 : 1
23.10.2025
Ягеллония
1' - 90'
53'
90'
Лига конференций, 1 тур
Ягеллония
1 : 0
02.10.2025
Хэмран
1' - 76'
Лига конференций, 3 раунд
Ягеллония
2 : 2
14.08.2025
Силькеборг
1' - 90'
29'
Лига конференций, 3 раунд
Силькеборг
0 : 1
07.08.2025
Ягеллония
1' - 61'
Лига конференций, 2 раунд
Ягеллония
3 : 1
31.07.2025
Нови Пазар
1' - 55'
Лига конференций, 2 раунд
Нови Пазар
1 : 2
24.07.2025
Ягеллония
1' - 63'
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