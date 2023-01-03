Букайо Сака - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Букайо
|Фамилия
|Сака
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 100,00
млн
|Имя
|Букайо
|Фамилия
|Сака
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 82'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|40' 45'
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|16' 45'
|15.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:3
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 12 тур
|42'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Арсенал
|1:1
|Брентфорд
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|66'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Эвертон
|1:0
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|17'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|26
|10
|9
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Борнмут (Борнмут)
|01.03.2023
|1' -82'
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|40' 45'
|25.02.2023
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|18.02.2023
|1' -90'
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|16' 45'
|15.02.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|42'
|11.02.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|66'
|04.02.2023
|1' -90'
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:0
|Арсенал (Лондон)
|17'
|22.01.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|53'
|15.01.2023
|1' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|36'
|03.01.2023
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|0:0
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|31.12.2022
|1' -90'
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|2' 54'
|26.12.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Вест Хэм (Лондон)
|53'
|12.11.2022
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|06.11.2022
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|63' 42'
|30.10.2022
|1' -27'
|Арсенал (Лондон)
|5:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|5'
|23.10.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|29'
|16.10.2022
|1' -82'
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|35'
|09.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|45' 76'
|01.10.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|3:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|18.09.2022
|1' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|17' 49'
|04.09.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:1
|Арсенал (Лондон)
|60' 88'
|31.08.2022
|1' -88'
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|77'
|27.08.2022
|1' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|64'
|20.08.2022
|1' -88'
|Борнмут (Борнмут)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|13.08.2022
|1' -84'
|Арсенал (Лондон)
|4:2
|Лестер (Лестер)
|05.08.2022
|1' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)