Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Турция. Суперлига 2024/2025 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Бельгия. Про-Лига 2021/2022 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Бельгия. Про-Лига 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Бельгия. Про-Лига 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020