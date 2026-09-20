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Чехия. Шанс Лига
Команды
Славия
Якуб Маркович
Статистика
€ 3,50 млн
Якуб Маркович - статистика
Славия
13 июля 2001 (25)
#35 | Вратарь
188 см | 78 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Славия
2 : 1
20.09.2026
Виктория
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Теплице
0 : 2
13.09.2026
Славия
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Славия
4 : 0
05.09.2026
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
0 : 3
30.08.2026
Славия
1' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Лига чемпионов 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Лига конференций 2024/2025
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2021/2022
Чехия. Синот Лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Славия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
2 : 3
10.09.2026
Ланс
1' - 90'
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