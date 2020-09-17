Абдулла Юсуф - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Юсуф
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Юсуф
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 июня 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|8
|3
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2020
|1' -75'
|Слован (Либерец)
|0:0
|Црвена Звезда (Белград)
|32'
|03.12.2020
|1' -85'
|Гент (Гент)
|1:2
|Слован (Либерец)
|26.11.2020
|1' -70'
|Слован (Либерец)
|0:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|29.10.2020
|1' -75'
|Црвена Звезда (Белград)
|5:1
|Слован (Либерец)
|22.10.2020
|1' -58'
|Слован (Либерец)
|1:0
|Гент (Гент)
|29'
|01.10.2020
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|24.09.2020
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:2
|Слован (Либерец)
|64' 73'
|17.09.2020
|1' -90'
|Ритеряй (Тракай)
|1:5
|Слован (Либерец)
|89' 90'