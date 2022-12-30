Омар Альдрете - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Альдрете
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асунсьон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Омар
|Фамилия
|Альдрете
|Команда
|Хетафе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Асунсьон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 декабря 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Хетафе
|3:2
|Жирона
|Испания. Примера, 24 тур
|27.02.2023
|1' - 90'
|Вильярреал
|2:1
|Хетафе
|Испания. Примера, 23 тур
|20.02.2023
|1' - 90'
|Хетафе
|1:0
|Валенсия
|Испания. Примера, 22 тур
|82' 76'
|12.02.2023
|1' - 90'
|Хетафе
|1:1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Атлетико
|1:1
|Хетафе
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хетафе
|12
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|3:2
|Жирона (Жирона)
|27.02.2023
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|20.02.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|82' 76'
|12.02.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|04.02.2023
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|28.01.2023
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Бетис (Севилья)
|22.01.2023
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|44'
|15.01.2023
|1' -46'
|Хетафе (Хетафе)
|1:2
|Эспаньол (Барселона)
|08.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|32'
|30.12.2022
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|09.11.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|4'
|05.11.2022
|46' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|31.10.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Хетафе (Хетафе)
|24.10.2022
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|0:1
|Реал (Мадрид)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:3
|Вальядолид (Вальядолид)