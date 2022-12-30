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    Омар Альдрете - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Омар
    Фамилия Альдрете
    Команда Хетафе
    Состав Основной
    Родной город Асунсьон
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 декабря 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Хетафе 3:2 Жирона Испания. Примера, 24 тур
    27.02.2023 1' - 90' Вильярреал 2:1 Хетафе Испания. Примера, 23 тур
    20.02.2023 1' - 90' Хетафе 1:0 Валенсия Испания. Примера, 22 тур
    82' 76'
    12.02.2023 1' - 90' Хетафе 1:1 Райо Вальекано Испания. Примера, 21 тур
    04.02.2023 1' - 90' Атлетико 1:1 Хетафе Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хетафе 12 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 3:2 Жирона (Жирона)
    27.02.2023 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    20.02.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    82' 76'
    12.02.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    04.02.2023 1' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    28.01.2023 1' -90' Хетафе (Хетафе) 0:1 Бетис (Севилья)
    22.01.2023 1' -90' Барселона (Барселона) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    44'
    15.01.2023 1' -46' Хетафе (Хетафе) 1:2 Эспаньол (Барселона)
    08.01.2023 1' -90' Севилья (Севилья) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    32'
    30.12.2022 1' -90' Хетафе (Хетафе) 2:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    09.11.2022 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    4'
    05.11.2022 46' -90' Хетафе (Хетафе) 0:0 Кадис (Кадис)
    31.10.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:1 Хетафе (Хетафе)
    24.10.2022 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Хетафе (Хетафе)
    18.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    14.10.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    08.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 0:1 Реал (Мадрид)
    01.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
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