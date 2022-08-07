Иван Бахар - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Бахар
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|60
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Бахар
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 июля 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|19
|11
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|62'
|06.11.2022
|1' -53'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|02.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|68'
|23.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|82' 89'
|14.10.2022
|67' -90'
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|08.10.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.09.2022
|66' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)
|27.08.2022
|65' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|07.08.2022
|46' -90'
|Динамо (Минск)
|3:1
|Минск (Минск)
|47' 65'
|02.07.2022
|1' -67'
|Динамо (Минск)
|1:2
|Ислочь (Минский район)
|26.06.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|18.06.2022
|44' -90'
|Динамо (Минск)
|1:1
|Слуцк (Слуцк)
|28.05.2022
|1' -75'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|3:4
|Динамо (Минск)
|08.05.2022
|1' -71'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|Динамо (Минск)
|02.05.2022
|1' -83'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|65' 80'
|16.04.2022
|79' -90'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Белшина (Бобруйск)
|09.04.2022
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|1:2
|Динамо (Минск)
|18.03.2022
|1' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо (Минск)
|56'