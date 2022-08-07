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    Иван Бахар - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Иван
    Фамилия Бахар
    Команда Минск
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 июля 1998 (24 года)
    Рост 175
    Вес 60
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 19 11 3 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2022 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:3 Динамо (Минск)
    62'
    06.11.2022 1' -53' Динамо (Минск) 2:0 Неман (Гродно)
    02.11.2022 1' -90' Динамо (Минск) 1:4 Энергетик-БГУ (Минск)
    68'
    23.10.2022 1' -90' Динамо (Минск) 0:0 Динамо-Брест (Брест)
    19.10.2022 1' -90' Слуцк (Слуцк) 0:5 Динамо (Минск)
    82' 89'
    14.10.2022 67' -90' Динамо (Минск) 2:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    08.10.2022 1' -90' Витебск (Витебск) 0:0 Динамо (Минск)
    16.09.2022 66' -90' Динамо (Минск) 3:0 Гомель (Гомель)
    27.08.2022 65' -90' Белшина (Бобруйск) 0:0 Динамо (Минск)
    07.08.2022 46' -90' Динамо (Минск) 3:1 Минск (Минск)
    47' 65'
    02.07.2022 1' -67' Динамо (Минск) 1:2 Ислочь (Минский район)
    26.06.2022 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    18.06.2022 44' -90' Динамо (Минск) 1:1 Слуцк (Слуцк)
    28.05.2022 1' -75' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 3:4 Динамо (Минск)
    08.05.2022 1' -71' Гомель (Гомель) 0:1 Динамо (Минск)
    02.05.2022 1' -83' Динамо (Минск) 2:2 БАТЭ (Борисов)
    65' 80'
    16.04.2022 79' -90' Динамо (Минск) 0:0 Белшина (Бобруйск)
    09.04.2022 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 1:2 Динамо (Минск)
    18.03.2022 1' -90' Минск (Минск) 0:1 Динамо (Минск)
    56'
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