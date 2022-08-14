Валерий Громыко - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Громыко
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1997 (26 лет)
|Рост
|167
|Вес
|57
|Имя
|Валерий
|Фамилия
|Громыко
|Команда
|БАТЭ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1997 (26 лет)
|Рост
|167
|Вес
|57
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|БАТЭ
|25
|5
|3
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|3:2
|Минск (Минск)
|29.10.2022
|1' -84'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|24.10.2022
|1' -80'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Неман (Гродно)
|5'
|20.10.2022
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|23'
|15.10.2022
|1' -83'
|БАТЭ (Борисов)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|08.10.2022
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|34'
|16.09.2022
|1' -90'
|Витебск (Витебск)
|1:1
|БАТЭ (Борисов)
|56'
|04.09.2022
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|28.08.2022
|60' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|0:2
|Шахтер (Солигорск)
|14.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|2:2
|Белшина (Бобруйск)
|38' 50'
|07.08.2022
|1' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|09.07.2022
|1' -70'
|Минск (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|03.07.2022
|1' -46'
|БАТЭ (Борисов)
|1:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2'
|29.06.2022
|1' -75'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Слуцк (Слуцк)
|30' 70'
|25.06.2022
|1' -79'
|Неман (Гродно)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|18.06.2022
|1' -67'
|БАТЭ (Борисов)
|0:1
|Ислочь (Минский район)
|28.05.2022
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|13.05.2022
|1' -46'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|0:0
|БАТЭ (Борисов)
|08.05.2022
|1' -84'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Витебск (Витебск)
|02.05.2022
|1' -74'
|Динамо (Минск)
|2:2
|БАТЭ (Борисов)
|22.04.2022
|1' -77'
|БАТЭ (Борисов)
|2:1
|Гомель (Гомель)
|16.04.2022
|1' -60'
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)
|10.04.2022
|67' -90'
|Днепр (Могилев)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|02.04.2022
|46' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)
|89'
|20.03.2022
|1' -79'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:3
|БАТЭ (Борисов)