Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Цветелин Чунчуков - статистика

Спартак Варна
26 декабря 1994 (31)
#9 | Нападающий
187 см
Болгария
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Болгария. Первая лига, 10 тур
Спартак Варна
0 : 1
20.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Болгария. Первая лига, 9 тур
Славия С
0 : 0
13.09.2026
Спартак Варна
86' - 90'
Болгария. Первая лига, 8 тур
Спартак Варна
1 : 1
05.09.2026
ЦСКА София
78' - 90'
Болгария. Первая лига, 7 тур
Спартак Варна
1 : 1
30.08.2026
Лудогорец
82' - 90'
89'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атырау
20
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Елимай
3 : 2
26.10.2025
Атырау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Атырау
1 : 1
18.10.2025
Женис
81' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
1 : 5
27.09.2025
Атырау
81' - 90'
84'
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Атырау
1 : 0
13.09.2025
Тобол
72' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Кайсар
0 : 0
23.08.2025
Атырау
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Жетысу
0 : 0
17.08.2025
Атырау
1' - 59'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Атырау
1 : 1
09.08.2025
Туран
1' - 77'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 2
03.08.2025
Атырау
1' - 46'
34'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Кызыл-Жар
0 : 1
20.07.2025
Атырау
1' - 82'
18'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
2 : 0
05.07.2025
Атырау
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Атырау
0 : 0
28.06.2025
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Женис
2 : 0
21.06.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
0 : 1
14.06.2025
Улытау
1' - 65'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
5 : 0
30.05.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Атырау
1 : 2
25.05.2025
Кайсар
1' - 82'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
1 : 1
17.05.2025
Жетысу
1' - 83'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Туран
1 : 0
10.05.2025
Атырау
1' - 77'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Атырау
1 : 2
03.05.2025
Ордабасы
1' - 89'
85'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Астана
2 : 1
26.04.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
1 : 2
19.04.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
45'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Кайрат
4 : 0
16.04.2025
Атырау
1' - 75'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Атырау
1 : 4
06.04.2025
Кайрат
1' - 90'
56'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 4
30.03.2025
Актобе
1' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
Генич сформулировал, что не так с «Зенитом»
Вчера, 23:57
1
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
2
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+